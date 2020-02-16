افتتاح «الذيد للحياة الفطرية» اليوم

الشارقة (الاتحاد) تفتتح هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة اليوم، مركز الذيد للحياة الفطرية، لينضم إلى المشروعات الحيوية الرائدة في عالم السياحة البيئية التعليمية بالإمارة، التي تعمل عليها الهيئة وفق استراتيجية واضحة وعملية ترتكز إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها، وصون التنوع الحيوي والحياة الفطرية، والسياحة البيئية.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: «يأتي مركز الذيد للحياة الفطرية ضمن الاستراتيجية البيئية لإمارة الشارقة، وخطط التوسع في إنشاء مشاريع السياحة البيئية التعليمية، حيث يعتبر من المراكز المتخصصة التي تعرض صور الحياة البرية بأسلوب تفاعلي واقعي، من خلال رحلة توفر للزوار فرصة رائعة للتعرف على حياة الصحراء».

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