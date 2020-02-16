جامعة الشارقة تعقد ملتقى علمياً حوارياً

الشارقة (الاتحاد) نظم قسم الشؤون المجتمعية للبحث العلمي في جامعة الشارقة ملتقى علمياً حوارياً تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين الجامعات والصناعة في مجالات البحوث الطبية الحيوية»، بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، والأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، ورؤساء المعاهد البحثية وعدد من عمداء الكليات، وكثير من الضيوف والعاملين في مجال الرعاية الصحية بالدولة والحائزين على براءات الاختراع.

وأكد مجول أهمية تعاون الجانب الأكاديمي مع قطاع الصناعة في مجال البحوث الطبية والدوائية والرعاية الصحية.

كما أكد الأستاذ الدكتور معمر بالطيب أن جامعة الشارقة وخلال السنوات الخمس الماضية عملت على تطوير المرافق والبنية التحتية البحثية، وهذا ما انعكس بشكل كبير على تقدم الجامعة في مجال البحث العلمي.

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