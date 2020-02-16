الامارات | «طرق دبي» تفتتح المرحلتين الأخيرتين من الطرق المؤدية لـ «إكسبو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تفتتح المرحلتين الأخيرتين من الطرق المؤدية لـ «إكسبو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، أمس، المرحلتين الأخيرتين من مشروع الطرق المؤدية لموقع معرض «إكسبو 2020»، حيث تم افتتاح التقاطع المجسّر الذي يربط بين شارعَي الشيخ محمد بن زايد وإكسبو، وتقاطعين مجسّرين على شارع الشيخ محمد بن زايد لتأمين حركة الدخول والخروج من وإلى موقع المعرض، وبافتتاح هاتين المرحلتين تكون الهيئة قد انتهت من جميع مراحل مشروع الطرق المؤدية لـ«إكسبو».

ويبلغ إجمالي طول الجسور في المرحلتين سبعة كيلومترات، وطول الطرق 43 كيلومتراً، فيما بلغ عدد التقاطعات ثلاثة.

ويأتي إنجاز المشروع ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتطوير مشروعات الطرق، وأنظمة النقل المتعلقة بتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو، لضمان انسيابية الحركة المرورية، التي تخدم زوار المعرض، وخدمة المشروعات المستقبلية في المنطقة.

ويعد مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية إلى معرض «إكسبو»، أحد أضخم مشروعات الطرق التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات لتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض «إكسبو 2020»، ونظراً إلى ضخامة المشروع فقد جرى تقسيمه إلى ست مراحل، لإنجاز جميع الأعمال في الفترة الزمنية المحددة، وقبل فترة كافية من افتتاح معرض إكسبو.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر محمد الطاير: «شملت أعمال المرحلة قبل الأخيرة من المشروع تحويل الدوار القائم سابقاً، على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو، إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في كل اتجاه، وذلك بتوسعة ورفع شارع إكسبو، من خلال تنفيذ جسرين بسعة ستة مسارات في كل اتجاه، مع توفير حركات الالتفاف والوصلات الحرة لتأمين انسيابية الحركة المرورية من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة أبوظبي والعكس، وكذلك الحركة المرورية من شارع إكسبو باتجاه شارع الشيخ زايد، إلى جانب تسهيل الحركة المرورية القادمة من شارع إكسبو شمالاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه دبي، ومن شارع إكسبو جنوباً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه أبوظبي، كما تضمنت تنفيذ أعمال طرق بطول 27 كيلومتراً على شارع إكسبو، وتوسعته من أربعة مسارات إلى ستة في كل اتجاه، وإنشاء طرق خدمة في كلا الاتجاهين، وتنفيذ أربعة جسور في أجزاء منه، وذلك لتوفير الحركات المرورية، من وإلى شارع إكسبو باتجاه موقع المعرض».

وأضاف: «يسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لتقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو، من 8000 مركبة في الساعة إلى 60 ألفاً في الساعة، وسينخفض زمن الرحلة على شارع الشيخ محمد بن زايد من تقاطع الحوض إلى مدخل مطار آل مكتوم، من 35 دقيقة إلى ست دقائق، إضافة إلى توفير مخرج مباشر من موقع «إكسبو 2020» إلى شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه شمالاً إلى دبي».

وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة من مشروع الطرق المؤدية لـ«إكسبو 2020»، التي افتتحت أمس، شملت إنجاز تقاطعين مجسرين على شارع الشيخ محمد بن زايد، لتأمين حركة الدخول والخروج من وإلى موقع المعرض، (سيجري افتتاحهما تدريجياً بالتنسيق مع مكتب إكسبو 2020)، إضافة إلى أعمال طرق بطول 16 كيلومتراً، واشتمل التقاطع الأول (تقاطع إكسبو) على تنفيذ جسرين بسعة ستة مسارات، لخدمة الحركة المرورية القادمة من دبي والشارقة والإمارات الأخرى، لدخول مواقف المركبات في موقع معرض إكسبو 2020، وكذلك تنفيذ جسرين بسعة مسارين لخدمة الحركة المرورية القادمة من أبوظبي باتجاه المعرض، وتنفيذ جسر بسعة مسارين لخدمة حركة خروج المركبات من المعرض إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه أبوظبي، أما التقاطع الثاني (تقاطع مطار آل مكتوم) فشمل تنفيذ جسر بسعة ثلاثة مسارات لخدمة الحركة المرورية القادمة من دبي والشارقة والإمارات الأخرى باتجاه موقع المعرض، وجسر بسعة مسارين لخدمة حركة خروج المركبات من المعرض باتجاه أبوظبي، إلى جانب تنفيذ أعمال طرق سطحية لتسهل حركة الالتفاف من وإلى أبوظبي، وإنشاء طرق خدمية على جانبَي شارع الشيخ محمد بن زايد.

خطة متكاملة

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وضعت هيئة الطرق والمواصلات خطة متكاملة لتلبية متطلبات استضافة دبي لمعرض «إكسبو 2020»، وتحقيق تنقل آمن وسهل لزوار المعرض وفعالياته، فإلى جانب تطوير شبكة الطرق والتقاطعات الضرورية لخدمة المعرض، تتضمن الخطة تنفيذ «مسار 2020» لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي، من محطة «نخيل هاربر آند تاور» إلى موقع معرض إكسبو 2020، بطول 15 كيلومتراً.

وكذلك تطوير خطوط وأنظمة النقل الجماعي الضرورية لخدمة المعرض، وتشمل توفير خطوط لنقل زوار المعرض بحافلات صديقة للبيئة من نقاط تجمع رئيسة في إمارة دبي، إلى موقع المعرض، وتوفير مركبات الأجرة المطلوبة لخدمة زوار المعرض، وتوفير المواقف الضرورية لها وتنظيم حركتها.

كما افتتح مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، من حيث توظيف التقنيات الذكية، وقدرته على التحكم والسيطرة، والتكامل بين جميع وسائل النقل المختلفة، الحالية والمستقبلية، والتخطيط السليم للتنقل لمواجهة تحديات النقل المختلفة في الإمارة.

- إنجاز تقاطعين مجسّرين على شارع الشيخ محمد بن زايد، لتأمين الدخول والخروج للمعرض.

- 60

ألف مركبة في الساعة، الطاقة الاستيعابية لتقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو.

- 6

دقائق بدلاً من 35 زمن الرحلة من تقاطع الحوض إلى مدخل مطار آل مكتوم.