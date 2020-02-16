الامارات | شاب يتلف 3 مركبات لأسرة خطيبته السابقة بمادة حارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يتلف 3 مركبات لأسرة خطيبته السابقة بمادة حارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبض مركز شرطة بردبي على شاب أتلف مالاً مملوكاً للغير، بسكبه - بالتعاون مع إثنين من أصدقائه - مادة حارقة على ثلاث مركبات تعود لأسرة خطيبته السابقة، انتقاماً منها لرفضها إعادة قيمة الهدايا له، وقولها «روح مالك شي عندي».

وتفصيلاً، قال مدير مركز شرطة بردبي، العميد عبدالله خادم بن سرور المعصم، إن «بلاغاً ورد إلى المركز عن واقعة تعدي أشخاص على ممتلكات الغير، وسكبهم مادة حارقة على ثلاث مركبات تعود لأسرة تتكون من أمّ وبناتها الأربع في منطقة القوز».

وأضاف: «أظهرت كاميرات تعود لمنزل الأسرة وصول الجناة إلى المكان بدراجة نارية وهم ملثمون، وسكبهم المادة الحارقة على المركبات».

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وأكد المعصم أن رجال الشرطة سارعوا إلى التقصي والتحري حول الواقعة، مستعينين بأحدث التقنيات وأجهزة المراقبة والتتبع، للتوصل لهوية الجناة، وأظهرت أن الشاب الذي ارتكب جريمته مرتدياً قميصاً ذا علامة تجارية شهيرة، يتجول في الأماكن العامة بالملابس ذاتها من دون أن يخفي هويته، وهو ما مكّن رجال الشرطة من التوصل إليه، وإلى الاثنين الآخرين.

وبيّن أن الشاب اعترف في التحقيقات بأنه كان خطيب إحدى البنات الأربع الشقيقات، وأقدم على فعلته الإجرامية مع شابين آخرين انتقاماً من الفتاة، بعد نشوب خلاف بينهما وفسخ الخطبة، ومطالبته الفتاة بإعادة القيمة المادية للهدايا، مشيراً إلى أنها أثارت استياءه وغضبه حين أجابته بعبارة «روح مالك شي عندي» ما دفعه إلى إتلاف المركبات انتقاماً منها.

- المتهم اعترف بأن خطيبته أثارت غضبه عندما ردّت على طلب استرداد الهدايا بعبارة «روح مالك شي عندي».