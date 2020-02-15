محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين منصور بن محمد رئيساً لمجلس دبي الرياضي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم /5/ لسنة 2020 بتعيين سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً لمجلس دبي الرياضي، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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