فعاليات متنوعة في أسبوع التشجير بدبا الحصن

دبا الحصن (الاتحاد)

شاركت بلدية مدينة دبا الحصن في أسبوع التشجير الـ 40 تحت شعار «بيئة خضراء مستدامة»، والذي استمر على مدى أسبوع كامل، في الفترة من 8 إلى 13 فبراير الجاري، وذلك في إطار حرصها على دعم كافة الفعاليات الوطنية التي تسهم في ازدياد الرقعة الخضراء، والارتقاء بالمدينة الفاضلة، لتستقطب الزوار والسياح للاستمتاع بالأجواء النقية التي تسود في كافة أرجائها.

وساهمت البلدية بجهود مميزة وفعاليات عديدة في هذا الأسبوع، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في المدينة، وذلك من منطلق الحس بالمسؤولية الوطنية، وتعزيزاً لثقافة المشاركة المجتمعية التي تسعى البلدية إلى نشرها وترسيخها بين فئات المجتمع كافة، وكذلك لتحقيق وتعزيز معايير التنمية المستدامة، وصون الطبيعة، وحماية البيئة، والحفاظ على مقدراتها.

وتضمن الأسبوع عدداً كبيراً ومتنوعاً من الأنشطة التي أقيمت بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية العاملة في المدينة، ومن ضمنها زيارات خاصة قامت بها البلدية للدوائر الحكومية، حيث وزعت عليهم عدداً كبيراً من شتلات الأشجار والورود مختلفة الأنواع لزراعتها في مؤسساتهم، كما أقامت معرضاً للصور في مبنى البلدية، وعقدت عدداً من المحاضرات ورش العمل التي ركزت على أهمية زيادة الرقعة الخضراء في المدينة، وقال طالب عبدالله بن صفر مدير البلدية: «إن فعاليات أسبوع التشجير لهذا العام ركزت على تعزيز علاقة الشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع العامة والخاصة، ضمن خطة البلدية للتعاون مع كافة المؤسسات العاملة في المدينة من منطلق الحرص على المصلحة المشتركة، والتعاون والتكامل بين هذه المؤسسات لما فيه خير للمدينة الفاضلة، والحفاظ على الزراعة والحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، وزيادة عددها».