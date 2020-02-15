الإمارات تقدم أكثر من 48 طناً من المساعدات لأهالي حضرموت

واصلت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضرموت اليمنية في إطار جهودها الحثيثة لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر. وفي هذا الشأن، وزع فريق الهيئة، اليوم، 600 سلة غذائية، تزن أكثر من 48 طناً، مستهدفه منطقة معبر بمديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 3000 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة. وأعرب المستفيدون عقب تسلمهم المواد الإغاثية، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً. ويعاني أهالي مديرية الريدة وقصيعر احدى كبريات مديريات محافظة حضرموت، أوضاعاً معيشية بالغة السوء مما استدعى ارسال قوافل إغاثية وتوجه فريق ميداني تابع للهيئة لتلمس احتياجاتهم. يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية العام الجديد 2020، بلغت، 2910 سلال غذائية تزن 235 طناً استهدفت 14550 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

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