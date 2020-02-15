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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 15 فبراير 2020 بالصور| نجوم شيفيلد يونايتد الإنكليزي يتمرنون في دبي كان فريق شيفيلد يونايتد أحدث نادٍ إنكليزي ينطلق إلى الشواطئ المشمسة في دبي خلال العطلة الشتوية للدوري الإنجليزي. وكان لاعبو المدرس كريس وايلدر سعداء بالخروج تحت أشعة الشمس، حيث قاتلوا للفوز 2-1 على بورنموث في مباراتهم الأخيرة عندما ضربت العاصفة سيارا المملكة المتحدة. وأدى هذا الفوز إلى وصول شيفيلد يونايتد إلى نقطتين بين أفضل أربعة مراكز في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو قريب جدًا من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل. ويحتل شيفيلد حالياً المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي لعب مباراة أقل، بحسب غلف نيوز. ويتطلع الفريق لمتابعة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة بشكل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا البطولة الاهم في القارة الأوروبية على صعيد الأندية.

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