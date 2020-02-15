كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف يهدف معرض إكسبو دبي 2020 إلى إعطاء الأولوية للتعليم؟

تستضيف Expo 2020 Dubai يوم الأمم المتحدة الدولي الثالث للتعليم في 24 يناير 2021 لبدء سلسلة من الأحداث المصممة لوضع التعليم كأكبر مورد متجدد للإنسانية.

ويستضيف اليوم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وشركائها في دولة الإمارات، وسيعيد تأكيد التعليم باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان ويحتفل بالطرق المتعددة التي يمكن أن يحافظ بها التعليم على الكوكب، وبناء الرخاء المشترك و تعزيز السلام.

وتم الإعلان عن ذلك في مقر اليونسكو في باريس خلال الاحتفال الرسمي باليوم الدولي الثاني للتعليم، بحسب أريبيان بيزنس.

ومن خلال التأكيد على واحدة من المهام الأساسية لمعرض إكسبو 2020، سيتم دمج موضوع التعليم طوال ستة أشهر من معرض إكسبو 2020 في دبي، والذي يبدأ في أكتوبر.

وقالت هند العويس، نائبة الرئيس – المنظمات الدولية والمشاركين غير الرسميين، Expo 2020 Dubai: “مناقشة اليوم تعترف بأن التعليم هو أهم مورد متجدد. إنه جوهر رأس المال البشري، وبدون جودة التعليم لن ننجح في مواجهة التحديات التي تواجه عالمنا”.

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وأضافت “تؤمن الإمارات بأن الاستثمار في رفاهية الناس ومعرفتهم وقدراتهم يحقق أكبر الأرباح للأفراد والأسر والمجتمعات ككل. ونأمل في الاستفادة من معرض إكسبو 2020 كمنصة لتبادل المعرفة ونتطلع إلى الاحتفال باليوم الدولي للتعليم في العام المقبل في معرض إكسبو 2020 في دبي مع اليونسكو والشركاء الآخرين، بما في ذلك مركز البحوث والتخصصات في باريس “.

وستستند الأحداث إلى التزام إكسبو 2020 بإرث مستدام ودائم، مع أهمية التعليم لتحقيق هذا الهدف. ومن خلال مبادرات مثل Expo Live وبرنامج Global Best Practice، يدعم Expo 2020 بالفعل عددًا من المشاريع في جميع أنحاء العالم التي تعمل على تحسين الوصول إلى التعليم الجيد.

وخصص Expo Live، وهو برنامج الابتكار والشراكة العالمي مليون دولار لدعم المشاريع مع حلول مبتكرة تساعد على تحسين حياة الناس أو الحفاظ على الكوكب أو كليهما.

ومع أكثر من 200 مشارك، بما في ذلك 192 دولة، يتوقع Expo 2020 تسجيل 25 مليون زيارة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.