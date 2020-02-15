الامارات | 36 برنامجاً تدريبياً لتمكين الشباب في 13 قطاعاً وظيفياً

شكرا لقرائتكم خبر عن 36 برنامجاً تدريبياً لتمكين الشباب في 13 قطاعاً وظيفياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت البوابة الوطنية للتدريب، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، 36 برنامجاً تدريبياً متخصصاً في 13 قطاعاً وظيفياً متنوعاً، بالتعاون مع كليات التقنية العليا والشركاء من المعاهد والجهات التدريبية المتخصصة في الدولة، بهدف تمكين الشباب المواطنين في الوظائف بجدارة تفرضها مهاراتهم العملية لدى مؤسسات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البرامج تمنح شهادة «دبلوم» تخصصي معتمدة، لمجتازيها خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر.

وتعتبر البوابة منصة مبتكرة لتمكين المواطنين من الوظائف في سوق العمل، من خلال توفير برامج تتوافق ومتطلبات الوظائف المتوافرة لدى المؤسسات والشركات العاملة في القطاعات المستهدفة، التي تبحث دائماً عن الكفاءات والخبرات لشغل شواغرها.

وأكدت الوزارة أن البرامج التدريبية تضم دبلومات تخصصية متنوعة وبرامج مهارية لإعداد الباحثين عن العمل وتطوير القيادات والكفاءات الوطنية، داعية المواطنين والمواطنات إلى الاستفادة مما توفره لهم البوابة من دعم يمكنهم من تحقيق تطلعاتهم الوظيفية.

ووفقاً للوزارة، توفر البوابة برامج تدريبية ودبلومات تخصصية متنوعة، وأخرى مهارية بما يتوافق مع متطلبات الوظائف في قطاعات «الموارد البشرية والتجزئة»، «المبيعات»، «التأمين»، «العقارات وإدارة الممتلكات»، «تكنولوجيا المعلومات»، «الخدمات المالية والمصرفية»، «خدمة المتعاملين»، «العلاقات العامة»، «خدمات المطارات»، «الخدمات المساندة»، «صيانة الطائرات»، «الهندسة الكهربائية، والميكانيكية»، «النفط والغاز».

وأوضحت أن مدة البرامج المقدمة تراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر، ليحصل بموجبها المتدرب على شهادة من مراكز التدريب المعتمدة لدى الوزارة.

وشملت قائمة البرامج التدريبية في القطاعات الـ13، نحو 36 برنامجاً متخصصاً معتمداً، بينها ستة برامج تدريبية في قطاع «خدمة المتعاملين»، على تخصصات: «مُصمم معارض»، «مُخطط فعاليات»، «موظف خدمة المتعاملين»، «مستشار سعادة المتعاملين»، «موظف استقبال»، «مسؤول علاقات عامة». وستة برامج في قطاع «الخدمات المساندة» على تخصصات: «سكرتير»، «موظف إدخال بيانات»، «مترجم تحريري»، «معاون قانوني»، «مندوب المشتريات»، «مشرف المشتريات».

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كما ضمت القائمة خمسة برامج تدريبية معتمدة في قطاع «المالية والمصرفية» على تخصصات: «ضابط ائتمان»، «مسؤول مصرفي»، «مسؤول الضرائب الحكومية»، «صرّاف بنك»، «موظف حسابات». وأربعة برامج في قطاع «الموارد البشرية» على تخصصات: «وسيط توظيف»، «موظف أجور ورواتب»، «موظف شؤون أفراد»، «مسؤول شؤون موظفين». وثلاثة برامج في قطاع «المطارات والسياحة»، على تخصصات: «وكيل التخليص الجمركي»، «وكيل سفريات»، «موظف تسجيل دخول الركاب في المطار».

كما ضمت القائمة برنامجي تدريب معتمدين في كل من قطاع «المبيعات والتجزئة»، على تخصصي: «مندوب المبيعات التجارية»، «مشرف المبيعات». وقطاع «تكنولوجيا المعلومات»، على تخصصي: «إداري نظم»، «فنّي دعم مستخدمي تقنية المعلومات والاتصالات». وقطاع «هندسة كهربائية»، على تخصصي: «فني هندسة كهربائية (المستوى الرابع)»، «فني هندسة كهربائية (المستوى الخامس)». وفي قطاع «هندسة ميكانيكية»، على تخصصي: «فني هندسة ميكانيكية (المستوى الخامس)»، «فني هندسة ميكانيكية (المستوى الرابع)».

وتضمّنت القائمة برنامجاً تدريبياً واحداً في كل من قطاعات «التأمين» على تخصص «موظف مطالبات تأمين»، و«العقارات والممتلكات» على تخصص «خبير تثمين عقاري». و«صيانة الطائرات» على تخصص «فني صيانة طائرات». وأخيراً في قطاع النفط والغاز على تخصص «مُشغّل محطات تكرير النفط والغاز الطبيعي».

- «الوطنية للتدريب» منصة مبتكرة لتمكين المواطنين من الوظائف في سوق العمل.

- برامج التدريب تتوافق ومتطلبات الوظائف المتوافرة لدى المؤسسات والشركات العاملة في القطاعات المستهدفة.

- برامج التدريب تضم دبلومات وبرامج لإعداد الباحثين عن عمل وتطوير القيادات الوطنية.