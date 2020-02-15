الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة سائق آسيوي (29 عاماً)، بتهمة جلب سبع كبسولات تحوي أكثر من 500 غرام من المخدرات داخل أحشائه، سلمها إليه رجل في بلاده لتوصيلها إلى آخر داخل الدولة.

■ فاجأ أربعة عمال آسيويين زميلهم وانهالوا عليه ضرباً فتسببوا في إصابته بعاهة مستديمة بنسبة 10%، ووجهت إليهم النيابة العامة في دبي ارتكاب جناية الاعتداء على سلامة جسم الغير.

■غافلت خادمة مخدومها وسرقت من منزله 2800 درهم وهاتفاً نقالاً، وكادت أن تتسبب بحريق في المنزل حين تركت المكواة في حالة تشغيل وهربت وأغلقت الباب من الخارج، وتم القبض عليها.

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محاكم

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إعداد: محمد فودة

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