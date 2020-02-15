الامارات | شرطة الشارقة تشارك في شهر الابتكار بـ «رؤى وأهداف»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تشارك في شهر الابتكار بـ «رؤى وأهداف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ورشة عمل ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار بعنوان (رؤى وأهداف الدولة للخمسين سنة القادمة ودور الابتكار في تحقيق مئوية الإمارات 2071) بمقر هيئة الشارقة للكتاب، اشتملت على العديد من المحاور قدمها المساعد أول أحمد عبدالله النقبي، من الإدارة العامة للعمليات المركزية.

واستعرض النقبي الجوانب المتعلقة بالابتكار، بما فيها الأجندة الوطنية، التي تتضمن مؤشرات وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية، والملامح الأساسية لحكومة المستقبل، بالإضافة إلى المهارات المتقدمة الأكثر أهمية للمستقبل، وأهم الممارسات في غرس ثقافة الإبداع في المؤسسات، والممارسات الرئيسة لضمان استمرارية تطوير المؤسسات، موضحاً أهمية الابتكار الذي يتوافق مع رؤية واستراتيجية القيادة بجعل دولة الإمارات وجهة عالمية للابتكار بحلول عام 2071، ولاقت الورشة إقبالاً كبيراً وتفاعلاً إيجابياً من قبل الحضور.

وجاء تنظيم الورشة انطلاقاً من حرص القيادة العامة بشرطة الشارقة، على المشاركة الدورية بهذه الفعاليات ودعمها، من خلال تقديم ابتكاراتها وأفكارها ليستفيد منها الزوّار والمشاركون، سعياً لتحقيق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.