الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت عصابة مكونة من سبعة أشخاص من دولة آسيوية سرقة أجهزة الدفع الآلي بالكامل، بدلاً من محاولة سرقة محتواها، ونجحوا في قطع سلسلة تثبيت جهاز بواسطة آلة حديدية وشرعوا في نقله إلا أن جريمتهم فشلت بسبب اقتراب شخص بالمصادفة من المكان فلاذوا بالفرار، وتم القبض عليهم لاحقاً وإحالتهم إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهم.

وأبلغ موظف في إحدى الشركات بمنطقة السطوة الشرطة عن قيام مجهولين بمحاولة سرقة جهاز صراف آلي عائد لشركته، إلا أن اللصوص لم يستطيعوا تحميله على السيارة الخاصة بهم.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغات عدة وردت من داخل الإمارة وخارجها عن قيام تشكيل عصابي بسرقة أجهزة الدفع الآلي الخاصة بسداد فواتير الاتصالات والكهرباء وغيرها، وعليه تم تشكيل فريق للبحث والتحري إلى أن تم التوصل إلى خيط يقود إلى أحدهم فتم تعقب المعلومات إلى أن ألقي القبض عليهم جميعاً. وأضاف الشاهد أن المتهمين أقروا بأن اثنين منهم هما صاحبا فكرة تشكيل عصابة لسرقة أجهزة الدفع الآلي بعد اختيار الجهاز وتحديد موقعه ومن ثم الانتظار حتى منتصف الليل وقطع السلسلة التي تثبته، وتحميله إلى مزرعة في منطقة الزبير، وهناك يتولوا كسر الجهاز والاستيلاء على حصيلته وتوزيعها في ما بينهم، ويتخلصون من الجهاز بعد ذلك برميه في أحد مكبات القمامة القريبة. وبتفتيش تلك المزرعة القريبة عثر على أدوات الجريمة ومن بينها مطرقة ومقص حديدي وأدوات أخرى، وتم الانتقال مع جميع المتهمين إلى أماكن السرقات والتعرف عليها.