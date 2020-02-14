دورة عن «السلائف الكيميائية»

دبي (الاتحاد) اختتم مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي دورة «السلائف الكيميائية» التي نظمها لمفتشي جمارك دبي، وذلك بحضور العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري نائب مدير المركز، وعبدالله العِرة مدير أول تدريب المفتشين بجمارك دبي، والمقدم خولة عبيد بوسمرة رئيسة قسم مراقبة السّلائف الكيميائيّة في الإدارة العامّة لمكافحة المخدّرات، وبمشاركة 12 مفتشاً.

وأشار العقيد عبدالرحمن المعمري إلى أن المجرمين باتوا يستغلون أحدث التقنيات والوسائل لتصنيع المواد المخدرة في محاولة للتخفي من رجال القانون والنجاح في تهريب المواد المخدرة وتدمير المجتمعات، وهو ما يستلزم منا التسلح بالعلم والمعرفة للتصدي لإجرامهم بخطوات استباقية.

وأضاف: إن مثل هذه الدورات تُنمي قدرات المنتسبين، وتطلعهم بما هو حديث وجديد بمجال السلائف الكيميائية.

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