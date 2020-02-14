العين (وام) حضر الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقيم أمس في مدينة العين بمناسبة زفاف محمد علي راشد مصبح الخميساني الظاهري إلى كريمة مصبح راشد مصبح الخميساني الظاهري.

‏‎وهنأ الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة ملؤها السعادة والرفاه، داعياً المولى عز وجل أن يرزقهما الذرية الصالحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليفة بن طحنون يحضر أفراح الظاهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.