نهيان بن مبارك والشيوخ يحضرون أفراح اليحيائي ودرويش

الشارقة (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان سعيد خليفة اليحيائي بمناسبة زفاف نجله صقر إلى كريمة إبراهيم عبدالله عبدالعزيز بن درويش.

كما حضر الحفل الذي أقيم بنادي الشارقة للرماية والغولف بالشارقة، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، والشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقري بالشارقة، والشيخ عبدالله محمد آل ثاني، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وخميس سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء.

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