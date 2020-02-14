طحنون بن محمد وعيسى بن زايد وعمر بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح الشامسي في العين

العين (وام)

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم سعود راشد حمد الشامسي بمناسبة زفاف نجليه «سلطان» و«عبدالعزيز» إلى كريمتي راشد سليمان حمد الشامسي، وذلك في مركز الأفراح بمنطقة زاخر بمدينة العين.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

حضر الحفل إلى جانب سموه، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

كما حضر سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، حفل الاستقبال الذي أقامته مساء أمس عائلة المرحوم سعود بن راشد الشامسي بمناسبة زفاف نجليهما سلطان وعبدالعزيز إلى كريمتي راشد سليمان حمد الشامسي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في ميدان الاحتفالات بقاعة زاخر في مدينة العين، معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن عيسى بن زايد آل نهيان، والشيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء، وكبار الشخصيات وأعيان القبائل، وحشد من المدعوين من الأهل والأصدقاء.