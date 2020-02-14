حاكم رأس الخيمة يعطي إشارة البدء لانطلاق «تيري فوكس» الخيري

رأس الخيمة (وام) أعطى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، إشارة البدء لانطلاق سباق تيري فوكس الخيري المخصص لدعم أبحاث السرطان، والمقام على كورنيش القواسم.

وأقيم السباق الخيري برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبالتعاون مع مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، وشارك فيه آلاف من أفراد المجتمع، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين الحكوميين.

ويعد سباق تيري فوكس الخيري أحد أهم الفعاليات الخيرية في رأس الخيمة، ويخصص ريعه لمراكز أبحاث السرطان في جامعة الإمارات بالعين.

وتأتي إقامة السباق إحياء لذكرى الرياضي الكندي تيري فوكس الذي توفي عام 1981 بعد إصابته بمرض سرطان العظام، وفقد إحدى ساقيه نتيجة لذلك، إلا أنه انطلق برحلة ماراثونية طويلة بساق واحدة عبر كندا بهدف جمع الأموال لدعم أبحاث السرطان، وقد توفي فوكس بسبب مرضه في عمر 23 سنة، وترك خلفه السباق الذي استمر وبات ينظم في كل أنحاء العالم.

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