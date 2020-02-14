محمد بن راشد: الصداقة والمصالح المشتركة أساس علاقاتنا مع إثيوبيا

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل، مساء أمس، معالي الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الزائر والوفد المرافق.

ورحب سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، برئيس الوزراء الإثيوبي، مؤكداً سموه متانة العلاقة الثنائية بين دولة الإمارات وإثيوبيا القائمة على الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء تجاذبه أطراف الحديث مع معالي الدكتور آبي أحمد، بجهود رئيس الوزراء الرامية إلى تحقيق السلام في القارة السمراء بالتنسيق مع نظرائه والقادة الأفارقة، والتفرغ لتحقيق التقدم والتنمية والازدهار لشعوب القارة.

ونوه سموه بالعمل الجاد الذي يقوم به الدكتور آبي أحمد من أجل دفع وتطوير مسيرة التنمية والتحديث في بلاده، وتوفير فرص العمل والحياة العصرية لشعبه، مبدياً سموه استعداد دولة الإمارات لتقديم المساعدة اللوجستية والخبرة لإثيوبيا لتمكينها من تحقيق تطلعات وأهداف شعبها.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والصداقة التي تجمعه مع قيادتها، والتعاون المستمر والتنسيق في مجمل القضايا الإقليمية والسلام والتنمية في بلاده خصوصاً، والقرن الأفريقي عموماً، مبدياً إعجابه بالنهضة المباركة والشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، واهتمام قيادتها بتأهيل العنصر البشري الذي تبوأ مكانة عالمية في التحديث والإبداع والابتكار ما جعل من دولة الإمارات نموذجاً ملهماً للعديد من دول المنطقة للاستفادة من تجربتها الناجحة والاستعانة بخبراتها، لاسميا في قطاع التقنية والإدارة والاستثمار وغيرها من المجالات ذات الصلة بتحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.