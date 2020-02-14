أبوظبي (الاتحاد) أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن انتقال محكمة بني ياس إلى مقرها الجديد، الذي تم تشييده على مساحة بلغت 7725 متراً مربعاً، وبتكلفة تقارب 54 مليون درهم، وذلك ضمن جهود التطوير المتواصلة لمواكبة المستجدات والمتطلبات لضمان تقديم أرقى الخدمات القضائية والعدلية. وأفادت دائرة القضاء، ببدء استقبال المراجعين اعتبارا من غدٍ بالمبنى الجديد لمحكمة بني ياس، والذي يتكون من 3 طوابق، يضم الطابق الأرضي 4 أجنحة رئيسة لكاتب العدل والتوثيقات والمحكمة المدنية والعمالية وقاضي التنفيذ، ويشتمل الطابق الأول على 6 أجنحة للتوجيه الأسري، والتركات والأمور المستعجلة والجنح والمحكمتين الابتدائية والتجارية، أما الطابق الثاني فيضم 4 قاعات محاكمة ملحق بكل منها غرفة مداولة.

كما يشتمل المبنى على جميع التجهيزات التقنية والأمنية والميكانيكية ووسائل التكنولوجيا المتطورة التي تواكب أحدث المتطلبات وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «محكمة بني ياس» إلى مقر جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.