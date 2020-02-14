أبوظبي (الاتحاد) نفذ معهد تدريب أمن المنافذ بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي ثلاث دورات تخصصية أمنية في المطارات.

حضر حفل التخريج العقيد سالم سعيد العامري، نائب الشؤون الإدارية لمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات، مؤكداً أهمية الدورات في تأهيل المنتسبين ضمن استراتيجية القيادة التطويرية، بما يواكب التطورات والمستجدات الراهنة في مجال العمل الشرطي والأمني.

وركزت الدورات على كيفية تحديد خصائص الشخصية الإنسانية وسماتها، وكيفية الرد على شكاوى واستفسارات الجمهور بأسلوب حضاري.

وتم تعريف المنتسبين على طرق وضع خطط تأمين وحماية المطارات والمخاطر والتحديات التي يتعرض لها أمن المطارات ومصادرها، وكيفية إعداد خطط تأمين المحيط الخارجي للمطارات وتطبيق نظم التأمين الداخلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخريج 3 دورات بشرطة أبوظبي في أمن المطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.