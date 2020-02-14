مليون ساعة عمل آمنة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) نجحت إدارة الخدمات العامة في دائرة الأشغال العامة في الشارقة في إنجاز مليون ساعة عمل آمنة في مشروعين حيويين للبنية التحتية من دون تسجيل أية إصابات تستدعي التغيب عن العمل، وذلك لما يفوق 400 عامل من دون تسجيل أي إصابات هو إنجاز استثنائي تحقق بفضل المنهجية الصحيحة التي نتبناها، والإشراف الدقيق على كافة العمليات والأنشطة الحيوية، فضلاً عن التزامها بالسياسات والإجراءات الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح الدائرة في بناء بيئة سليمة من شأنها الحيلولة من دون وقوع حوادث قد ينتج عنها خسائر في الأرواح أو إصابات جسدية أو أضرار صحية وبيئية أو تلف في الممتلكات أو توقف في العملية التشغيلية.

وأعربت الدائرة عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز، مثمنة للعمال جهودهم في التعاطي مع متطلبات السلامة وتحويلها إلى ثقافة مهنية، انعكست على أساليب العمل المهنية ونوعية الأداء وفق أعلى المعايير الدولية.

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