دبي العطاء تنظم «مسيرة من أجل التعليم»

دبي (الاتحاد) انضم كل من لطيفة وراشد، الشخصيات الرسمية لإكسبو 2020 دبي إلى «المسيرة من أجل التعليم»، التي استقبلتهما دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أمس الجمعة، ضمن المئات من أفراد المجتمع الإماراتي، الذين مشوا 3 كيلومترات، تضامناً مع الأطفال الذين يضطرون لقطع ذات المسافة كل يوم من أجل الوصول إلى مدارسهم. واستقطبت هذه الفعالية المخصصة للعائلات، مشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات الذين استمتعوا بأنشطة عائلية وترفيهية مميزة.

وفي معرض تعليقه على الإقبال الكبير لهذه الفعالية هذا العام، قال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات بدبي العطاء: «إنه لأمر مفرح حقاً أن نرى أشخاصاً من مختلف الفئات العمرية مجتمعين بصوتٍ واحد لدعم ملايين الأطفال في البلدان النّامية ممّن يواجهون تحديات باستمرار في سعيهم للحصول على التعليم».

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