16 مليون درهم من «بيت الخير» لكبار المواطنين

سامي عبد الرؤوف (دبي)

صرفت جمعية بيت الخير، نحو 18 مليون درهم على 4591 من فئة كبار السن وكبار المواطنين، حيث حصل 3843 حالة من المواطنين على ما يزيد على 16.053 مليون درهم، و748 حالة من كبار السن المقيمين على 1.901 مليون درهم.

وأكدت الجمعية أن كبار المواطنين وكبار السن، يعدون أحد أكبر الفئات التي استفادت من خدمات الجمعية العام الماضي، بما يضمن تعزيز توفير سبل الحياة الكريمة لأصحاب الأيادي البيضاء من كبار المواطنين والمتقاعدين.

وقالت حليمة الظنحاني، مدير شؤون المراكز، رئيس لجنة كبار المواطنين بالجمعية، في تصريح لـ «الاتحاد»: توزعت المساعدات المقدمة لكبار المواطنين وكبار السن من المقيمين، ما بين مساعدات شهرية وأخرى طارئة، حيث استفاد من المساعدات الشهرية 676 مواطناً ومواطنة بمبلغ 8.635 مليون درهم.

وأضافت: «أما المساعدات الطارئة، فاستفاد منها 748 حالة من كبار السن من المقيمين، بتكلفة بلغت 1.9 مليون درهم، بينما حصل 3.167 مواطناً على 7.494 مليون درهم».

وأشارت الظنحاني، إلى أنه تم صرف مساعدات للمستلزمات المنزلية لـ 50 حالة من الحالات المعروضة على اللجنة، بإجمالي 374.600 درهم، وتم توفير أجهزة موزع الأدوية الذكية على 124 حالة، وتسديد المديونيات البنكية لـ 3 حالات.

وذكرت أن الجمعية وفرت من خلال اللجنة أجهزة طبية متخصصة لعدد من كبار المواطنين طريحي الفراش والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، وتتنوع ما بين الكراسي المتحركة والأسرة الطبية، بالإضافة إلى توفير معاون لأحد الحالات طريحة الفراش».

الاحتياجات الطبية

أفادت حليمة الظنحاني بأن إجمالي المبالغ المصروفة لحالات كبار المواطنين لتلبية الاحتياجات الطبية بلغ 144 ألف درهم، مشيرة إلى أن الجمعية تتبع النهج الاستباقي من خلال المسوح السنوية للحالات لمعرفة الاحتياجات الخاصة بفئة كبار المواطنين، والعمل على تلبيتها بأسرع وقت.

وأكدت أن الجمعية تنطلق في خدماتها لكبار المواطنين، من الدور الرائد لهم في بناء أمن وطننا الاجتماعي والاقتصادي على مدار سنوات خدمتهم وهو الرصيد الذي يظل باقياً في ذاكرة أمتنا.