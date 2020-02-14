«أخذ وعطاء» في ياس مول

أبوظبي (الاتحاد) تعقد منصة «أخذ وعطاء» التي أطلقتها هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» في ياس مول، الأسبوع المقبل سلسلة من ورش العمل والنقاشات والحوارات حول التأثير الاجتماعي والمشاركة المجتمعية والصحة النفسية.

ويضم البرنامج العديد من الأنشطة المتميزة، وتركز يوم الثلاثاء على التأثير الاجتماعي للشركات وطلاب الجامعات، والأربعاء على موضوع تعزيز الصحة النفسية، وفيما تخصص عطلات نهاية الأسبوع للأنشطة العائلية والأطفال.

ويحفل البرنامج اليومي بالعديد من الجلسات الحوارية، والمصممة بحيث تناسب جميع الفئات العمرية، وتتضمن جلسة تفاعلية بعنوان «تعرف على النظام الإيكولوجي الاجتماعي» لشرح وتقديم مبادئ التأثير الاجتماعي، جلسة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات بعنوان «ابتكر استثمارات جديدة»، ورشة عمل لطلاب الجامعة بعنوان «كن حاضراً لتصنع الأثر الاجتماعي»، حلقة نقاش مع جويل حول موضوع التأمل بعنوان «درّب ذهنك»، ورشة عمل بعنوان «العالم من خلال عيون طفلك».

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