«فزعة» يشارك في «أبوظبي الأسري الثاني»

أبوظبي (وام) يشارك صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعه»، في فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الثاني 2020، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في حديقة «أم الإمارات» بأبوظبي، ويستمر حتى غد الأحد.

وأوضح المقدم أحمد بوهارون الشامسي، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، المدير التنفيذي لـ «فزعة»، أن مشاركة فزعة في الملتقى الأسري الثاني 2020، تعرف أفراد المجتمع بخدمات البرنامج. وأشار إلى أن مشاركة «فزعة» في مدينة السعادة وجودة الحياة بالملتقى، تتمثل في تقديم أقوى العروض الحصرية للأسر في المجتمع من خلال عرض مجموعة من السيارات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وبأسعار اقتصادية تنافسية، وذلك تخفيفاً على الأسر من الالتزامات والأعباء المالية.

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