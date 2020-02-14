«إعداد» يؤهل 6 آلاف شاب لزواج ناجح

آمنة الكتبي (دبي)

كشفت وحيدة خليل، مدير إدارة منح الزواج بوزارة تنمية المجتمع أن الوزارة استهدفت 5952 شاباً وشابة من المقبلين على الزواج الذين التحقوا بـ 32 دورة تم تنظيمها على مستوى إمارات الدولة خلال العام الماضي، وذلك عبر برنامج إعداد الموجّه للشباب المواطنين، والذي تقوم على تنفيذه إدارة منح الزواج في إطار البرامج والخدمات التوعوية والتأهيلية التي تتبناها الوزارة لتعزيز وتحفيز بناء أسر مستقرة ومتماسكة.

وقالت لـ «الاتحاد»: شمل برنامج محاضرات إعداد 5 محاور أساسية وثابتة في جميع الدورات وهي: العلاقات الأسرية، التوافق في الحياة الزوجية، التخطيط المالي، وشراكة الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة، التحديات الأسرية، يتم تنفيذها وفق خطة سنوية معتمدة تشمل جميع إمارات الدولة في فترات صباحية ومسائية خلال أيام الأسبوع.

وأكدت أهمية الدور الذي تؤديه الوزارة لزيادة الوعي ببناء أسرة إماراتية متماسكة، انطلاقاً من حرصها على إشراك أكبر عدد من الشباب في مثل هذه البرامج، مشيرة إلى أنه ضمن خطة الوزارة للعام 2020، فقد تم إقرار زيادة عدد دورات برنامج إعداد ليصبح تنفيذها بشكل أسبوعي، على أن تتم توسعة نطاقها لتشمل جميع إمارات ومدن الدولة.

وأضافت: كشفت دراسة أجرتها الوزارة لتقييم برنامج إعداد خلال العام الماضي، شارك فيها 616 شاباً وشابة من المواطنين على مستوى إمارات الدولة السبع، والتي أشارت نتائجها إلى مستوى سعادة مرتفع لدى الشباب تجاه تقييم البرنامج بشكل عام، وبنسبة قاربت الـ 95%. كما أكد 95% من الشباب المشاركين في الاستطلاع أن برنامج إعداد عرّف المقبلين على الزواج بطرق حل المشكلات والتغلب على ضغوط الحياة وإدارة الوقت، وأضاف 96% منهم أنه ساهم أيضاً في تحقيق المعرفة والتوافق بين الزوجين، وتبصير المقبلين على الزواج بالأحكام الشرعية، وحقوق وواجبات كلا الزوجين.

وقالت مدير إدارة منح الزواج بوزارة تنمية المجتمع، اقترح المشاركون في الدراسة من الشباب المقبلين على الزواج، مجموعة من الأفكار التطويرية لبرنامج إعداد شملت: برامج مستمرة «تنشيطية» وخاصة في الأشهر الأولى من الزواج تكون اختيارية، وإيجاد مبادرات مماثلة لعرض محاضرات على طلبة المدارس الثانوية خاصة الطالبات، إضافة إلى أهمية أن يركز البرنامج على التوعية بتأثير أصدقاء الزوجين على الحياة الأسرية، والاستناد إلى قصص مؤثرة من المحاكم.

دورات توعوية

وبينت أن برنامج «إعداد» بمثابة دورة تدريبية متكاملة تغطي جوانب الحياة المختلفة: دينية، نفسية، اجتماعية، أسرية، واقتصادية، يقدمها محاضرون ومرشدون اجتماعيون متخصصون في التوعية الأسرية. ويستهدف البرنامج تأهيل المقبلين على الزواج من المستفيدين وغير المستفيدين من منحة الزواج التي تصرفها الوزارة للشباب، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسرة إماراتية آمنة ومستقرة، فهو إلزامي للمتقدمين للحصول على منحة الزواج وزوجاتهم، ومُتاح لجميع أفراد المجتمع لزيادة الوعي بمفهوم تكوين الأسرة الإماراتية المستقرة والمتماسكة.