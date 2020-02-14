الشارقة(الاتحاد) أطلقت بلدية الحمرية مشروعها «نزرع للمستقبل»، تحت شعار «أسبوع التشجير»، بمشاركة عدد من المؤسسات وطلبة المدارس، الرامية إلى تشجيع المجتمع على زراعة الأشجار والشتلات في كافة المساحات المتاحة، سواء في المنازل، وفي فناء الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس.

ويعد المشروع أحد أهم البرامج التي تستهدف التواصل المجتمعي مع أفراد المجتمع كافة، بهدف تحفيزهم على زرع الأشجار في كافة الأماكن لتكون مخضرة خلال الفترة المقبلة، وهي رؤية المستقبل الطموحة للبلدية. وتواصل بلدية الحمرية جهودها بهدف الاهتمام بزراعة أشجار البيئة المحلية والتوعية بأهمية الأشجار والغطاء النباتي، وتتطلع من خلال فعالياتها المتواصلة لزيادة المسطحات الخضراء، وتشجيع الزراعة المنزلية.

وعززت البلدية المشاركة في المشروع، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والمدارس التعليمية. وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية نجاح مشروع نزرع للمستقبل لاتصاله بدور ورؤية البلدية وحرصها على إحياء أسبوع التشجير، نظراً لأهميته لدى البلدية والمجتمع على حد سواء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «نزرع للمستقبل» في بلدية الحمرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.