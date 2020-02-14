جلسة حوارية لمناقشة مناقصات شرطة دبي

دبي (الاتحاد) ناقشت فعاليات الجلسة الحوارية والنقاشية التي نظمت ضمن فعاليات الملتقى الأول لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، المناقصات الخاصة بشرطة دبي، وطرق التقديم عليها، فيما قدم ممثلو الشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الاقتراحات والاستفسارات التي أجابت شرطة دبي عليها.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمته الإدارة العامة للدعم اللوجستي في القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في نادي الضباط بمنطقة القرهود، لبحث سبل التعاون المشترك مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن عبد الله ميران مدير إدارة العقود والمشتريات في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، إطلاق شرطة دبي 4 مبادرات خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، الأولى تتمثل في تخصيص مناقصات قيمتها أقل من 250 ألف درهم لهذه الشركات، أما المبادرة الثانية فتتمثل في الإعفاء من الضمان البنكي.

وبين أن المبادرة الثالثة تتمثل في إنشاء بريد إلكتروني خاص للتواصل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تتمثل المبادرة الرابعة في إعطاء أفضلية للشركات الخاصة الصغيرة في المناقصات التي يتراوح هامش الأسعار المقدمة والمعروضة فيها 10%.

وفي ختام الملتقى، كرمت الإدارة العامة للدعم اللوجستي الشركات المتميزة.

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