4 آلاف زائر لمهرجان السعادة برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) جذب مهرجان السعادة الذي ينظم في منطقة الجزيرة الحمراء برأس الخيمة 4000 زائر في أول أيامه. وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن فعاليات العام الجاري تضم العديد من الأفكار والأهداف الرامية إلى توفير عوامل جذب للإمارة، مشيراً إلى أن رأس الخيمة تمتلك المقومات الكافية لأن تكون وجهة سياحية واستثمارية ضمن الأفضل عالمياً.

وأضاف: المهرجان الذي ينظم للعام الثالث، يضم فعاليات ذات طابع اجتماعي وترفيهي وتثقيفي، لتحقيق المتعة والفائدة، ويأتي تنظيمه لنشر مفهوم السعادة والإيجابية.

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