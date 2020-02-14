ورشة عن دور الابتكار في تحقيق «مئوية الإمارات»

الشارقة (الاتحاد) نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ورشة عمل ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار بعنوان، «رؤى وأهداف الدولة للخمسين سنة القادمة، ودور الابتكار في تحقيق مئوية الإمارات 2071» بمقر هيئة الشارقة للكتاب، اشتملت على العديد من المحاور التي قدمها المساعد أول أحمد عبدالله النقبي من الإدارة العامة للعمليات المركزية، مستعرضاً الجوانب المتعلقة بالابتكار، بما فيها الأجندة الوطنية، والتي تتضمن مؤشرات وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية، والملامح الأساسية لحكومة المستقبل، بالإضافة إلى المهارات المتقدمة الأكثر أهمية للمستقبل، وأهم الممارسات في غرس ثقافة الإبداع في المؤسسات، والممارسات الرئيسة لضمان استمرارية تطوير المؤسسات.

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