«التخطيط العمراني الصديق للطفل» في المنتدى الحضري

الشارقة (الاتحاد) شارك مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، ومكتب الشارقة صديقة للطفل ودائرة الأشغال العامة، في أعمال الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل الأمم المتحدة» تحت شعار «مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار» في أبوظبي، من 8 إلى 13 فبراير الجاري، من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية التي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

استهدفت مشاركة وفد إمارة الشارقة في المنتدى، عرض أبرز المبادرات التي نظمها المجلس بالتعاون مع جهات عدة، والساعية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية للأطفال واليافعين في التخطيط العمراني، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم، ويضمن حقوقهم.

ونظّم المجلس خلال المنتدى جلسة خاصة بعنوان «نحو أماكن عامة صديقة للطفل بالشارقة»، استعرضت مشروع «التخطيط العمراني الصديق للطفل»، بمشاركة المهندس خالد آل علي، أمين عام مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، والدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل.

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