36 ألف مولود في إمارة أبوظبي 2019

منى الحمودي (أبوظبي) أعلنت دائرة الصحة أبوظبي أن عدد المواليد في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي بلغ 36 ألفاً و289 مواليد، منهم 16 ألفاً و162 إماراتياً، والإناث 17 ألفاً و484 مولودة بينهن 7688 إماراتية، والذكور 18 ألفاً و814 مولوداً، منهم 8474 إماراتياً.

وأوضحت الدائرة أنها استطاعت خلال الأعوام الماضية بناء قاعدة خدمات صحية قوية، تُمكن المنشآت والمرافق الصحية من تقديم الخدمات لجميع أفراد المجتمع، وفقاً لأعلى المعايير الوطنية، مشيرةً إلى أن النمو السكاني المتسارع والتنمية الشاملة للإمارة في كافة القطاعات تتطلب وجود خدمات صحية عالية الجودة، وذلك يأتي على رأس أولويات خطتها الاستراتيجية ورؤيتها «أبوظبي مجتمع معافى».

ولفتت الدائرة إلى أن نظام استخراج شهادات الميلاد، يُمكن كافة المواطنين والمقيمين من الحصول على شهادات الميلاد من المنشأة الصحية دون الرجوع لمراكز خدمة المتعاملين في الدائرة، ما ساهم في توفير الوقت والجهد للأطراف المعنية كافة.

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