انعقاد جولة مشاورات سياسية بين الإمارات وألمانيا في برلين

عقدت، أمس الخميس، في العاصمة الألمانية برلين الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين دولة الإمارات وألمانيا الاتحادية.

ترأس وفد الدولة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعن الجانب الألماني سعادة اندرياس ميشايلس، وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية.

تم خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات. وثمّن الجانبان تنوع هذه العلاقات وتطورها، متطلعين إلى تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الاجتماع تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور قرقاش أهمية هذه المشاورات في تعزيز التعاون الثنائي، وتوضيح وجهات النظر وتبادل الآراء تجاه القضايا ذات الأولوية، مشيراً إلى أن نهج دولة الإمارات ومصداقيته محل تقدير ملموس لما يتصف به من قراءة واقعية للتطورات الإقليمية.

كما أكد معاليه ضرورة استمرار التواصل السياسي عبر مثل هذه الاجتماعات، لما لها من نتائج إيجابية في تعزيز التعاون السياسي، مشيراً إلى التقارب الكبير بين البلدين في الملفات الإقليمية والدولية.

من جانبه، ثمن وزير الدولة الألماني العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات والتعاون المشترك في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معبراً عن تقدير بلاده الكبير لهذه العلاقة المتميزة.

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