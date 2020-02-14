سالم القاسمي يكرم المشاركين في «الإمارات للابتكار»

الشارقة (الاتحاد) برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، كرم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس في هيئة الشارقة للكتاب، الجهات المشاركة والمتطوعين والداعمين والمشاركين في إنجاح فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة التي أقيمت من 4 إلى 14 فبراير.

وتخلل الحفل عرض فيلم قصير عن أبرز الفعاليات ثم تفضل الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي يرافقه أحمد عبيد القصير رئيس لجنة شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، وأسماء راشد بن طليعة نائبة رئيس اللجنة، بتكريم المتطوعين والداعمين والجهات المشاركة من المؤسسات والدوائر والهيئات الاتحادية والمحلية والشركات الخاصة، وشهد شهر الإمارات للابتكار في الشارقة 79 ورشة عمل.

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