الامارات | بالفيديو .. شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى التوقف كلياً عند إشارة قف

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة درب السلامة الى الالتزام بالتوقف الكلي عند خط قف.
وذكرت ان عدم التوقف الكلي عند خط قف قد يتسبب في وقوع حوادث تصادم خطيرة بسبب عدم قيام السائقين باستخدام التقاطعات وملتقيات الطرق بشكل صحيح.
وحثت السائقين على ضرورة اعطاء الأولوية للمركبات التي تسير على الطرق الرئيسية وعلى المركبات القادمة من طرق غير رئيسية أو فرعية التوقف لإفساح المجال لتلك المركبات بالعبور.
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