كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطالبات بحظر المركبات الثقيلة في ساعات الذروة بالإمارات

وقال سائقون وخبراء في السلامة إنه يجب حظر الناقلات والشاحنات والمركبات الثقيلة من السير في ساعات الذروة للحد من الوفيات على الطرق.

وجاءت هذه الدعوات بعد وفاة سائق حافلة صغيرة على الفور عندما انقلبت شاحنة وسحقت سيارته في أم القيوين هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من حملات السلامة وانخفاض عدد الوفيات على مستوى البلاد، فقد قتل 85 شخصًا في حوادث تصادم مركبات ثقيلة في أبوظبي العام الماضي.

وفي دبي، توفي 11 وأصيب 57 في نفس الفترة، رغم أن هذه الأرقام انخفضت من 15 قتيلاً و 80 مصابًا في عام 2018، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال صالح جعفر، رئيس مجلس إدارة مجموعة ياسا للسلامة على الطرق: “إنها مشكلة كبيرة تسببت بالفعل في عدد لا يحصى من الوفيات. وحتى حظرها في النهار قد لا يكون كافياً، لكنه سيكون بداية جيدة”.

وتعمل العديد من الإمارات على حظر الشاحنات خلال ساعات الذروة في رمضان، وتقيد أبو ظبي الشاحنات على الطرق الرئيسية بين الساعة 6:30 صباحًا و 9:00 صباحًا و 3:00 مساءً و 6:00 مساءً.

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وفي دبي، يتم حظر الشاحنات من شارع الشيخ زايد وأجزاء من شارع الشيخ محمد بن زايد.

وحث السيد جعفر السلطات على اتخاذ إجراءات صارمة ضد السائقين المتعبين والمجهدين من استخدام الطرق غير المناسبة للمركبات الثقيلة.

وقال سائقو السيارات إن مركبات النقل الثقيلة والقوافل التي تحمل مواد بناء يجب أن تقتصر على الطرق الدائرية والتسليم الليلي.

وقالت إيرين سانتين، 38 وهي موظفة تسويق من هندوراس: “إنه أمر خطير للغاية بالنسبة للسائقين، خاصةً عندما يكون هناك 10 شاحنات خلف كل منهم تغلق الممرات اليمينية. وغالباً ما يضطر السائقون إلى المخاطرة من أجل الخروج بسياراتهم”.

وأضافت “لقد رأيت سائقي الشاحنات يواصلون السير في الطرقات المزدحمة دون حتى التباطؤ وغالبًا لا يشيرون أثناء تغيير الممرات”.