كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سيارة فيراري روما تظهر للمرة الأولى بالشرق الأوسط في دبي

يتم عرض سيارة فيراري روما التي تجسد La Nuova Dolce Vita للمرة الأولى عالمياً خارج روما.

وبعد أول ظهور عالمي لها خلال حدث خاص أقيم في العاصمة الإيطالية في نوفمبر الماضي، ظهرت فيراري روما للمرة الأولى في العالم في حفل إطلاق أقيم في بولغاري للفنادق والمنتجعات بدبي.

وتتميز السيارة بطابعها المميز وأناقتها المعاصرة مع أسلوب الحياة الهادئ الممتع الذي ميز روما في الخمسينيات والستينيات.

وليست فيراري روما رمزًا للتصميم الإيطالي فحسب، بل تمثل أيضًا قمة الأداء في هذه الفئة، وذلك بفضل محرك V8 المشحون بشاحن توربو من عائلة المحركات التي فازت بجائزة International Engine of the Year لأربع سنوات على التوالي بحسب موقع livetradingnews.

وفي هذا الإصدار، يصل المحرك إلى 620 كيلو فولت عند 7500 دورة في الدقيقة، بالإضافة إلى علبة التروس الجديدة DCT ذات 8 سرعات والتي تم تقديمها لأول مرة على SF90 Stradale.

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وركز التطوير الديناميكي لفيراري روما على توفير متعة القيادة الفائقة والراحة بفضل انخفاض وزن السيارة وإدخال أحدث تطورات في نظام التحكم في الانزلاق الجانبي.

ويستفيد هيكل Ferrari Roma من التكنولوجيا التي طورتها Ferrari لطرازات الجيل الجديد؛ وتم إعادة تصميم هيكل السيارة والهيكل لدمج أحدث تقنيات خفض الوزن.

واستوحى تصميم Ferrari Roma من مفهوم الأناقة الرياضية التي تم الاحتفال بها في أكثر سيارات Ferraris الكبرى.