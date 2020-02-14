كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| كاديلاك إسكيليد 2021 تصل قريباً إلى الإمارات

من المنتظر أن تصل سيارة كاديلاك إسكيليد 2021 إلى الإمارات في وقت لاحق من هذا العام.

وقامت الشركة المصنعة الأمريكية بسحب الأغطية من سيارة الدفع الرباعي بالحجم الكامل، وأعيد تصميم الإصدار الجديد بالكامل، مما زاد من سعة الركاب والشحن.

ومن الناحية التقنية، تضم السيارة شاشة OLED منحنية، تضم ثلاث شاشات تقدم معلومات السيارة والترفيه.

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ويبدو أن التصميم الداخلي الجديد يتأثر بسيارة كاديلاك إسكالا، باستخدام شيء يصفه طاقم التسويق بـ Gideon Whisper Beige. وتم تزويد السيارة بمحرك V8 سعة 6.2 لتر، ويمكنك أيضًا الحصول على خيار ديزل تيربو 3 لتر.

وستصل إسكاليد الجديدة إلى الإمارات في وقت لاحق من هذا العام. ولم يتم الإعلان عن الأسعار بعد، ولكن استنادًا إلى سعر الطراز القديم، من المتوقع أن تتراوح قيمة السيارة بين 380 ألف درهم و 400 ألف درهم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.