الامارات | شرطة أبوظبي: مخالفة 355 سائقاً لإلقاء مخلفات من مركباتهم على الطريق في 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: مخالفة 355 سائقاً لإلقاء مخلفات من مركباتهم على الطريق في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شرطة أبوظبي أن نحو 355 سائق مركبة ارتكبوا مخالفات عدم الالتزام بالمظهر الحضاري للمدينة وقاموا بإلقاء مخلفات من مركباتهم على الطريق العام خلال العام 2019.

و دعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، سائقي المركبات إلى الالتزام بالحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري، والتقيد بعدم رمي المخلفات من مركباتهم على الطرق مهما كانت الأسباب، و تنبيه الركاب معهم بعدم إلقاء أي مخلفات.

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وحث مدير إدارة مرور أبوظبي بالمديرية العقيد سيف حمد الزعابي، السائقين على ضرورة إلقاء النفايات في الأماكن المخصصة لها وعدم تشويه الواجهة الحضارية للمدينة.

وأوضح أن قانون المرور شمل ضمن بنوده المواد التي تعزز المحافظة وعدم الإضرار بالبيئة على الطريق، لافتاً إلى أن القانون يطبق على أي سائق يقوم بإلقاء النفايات من مركبته سواء قام هو بذلك الفعل أو المرافقين معه، وتشمل المخالفة أي نوع من النفايات التي تُلقى من المركبة.

يذكر أن المخالفين تُطبق عليهم المادة 71 من قانون المرور "إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق أثناء القيادة ومخالفتها الغرامة 1000 درهم وتسجيل 6 نقاط مرورية عليهم .