محمد بن راشد: نعتز بثقافتنا ونمد جسور التواصل الحضاري مع العالم

أبوظبي (وام)

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، أمس، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة المعينين لدى الدولة.

فقد تسلم سموه بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أوراق اعتماد كل من أصحاب السعادة روبيرتو بلانكو دومينغيز سفير جمهورية كوبا وخايمي أمين سفير جمهورية كولومبيا، ومحمد عبدالله متونجا سفير جمهورية تنزانيا المتحدة وباتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا وهايدي فينامور سفيرة كومنولث أستراليا وعبد اللطيف جمعة باييف سفير جمهورية قرغيزستان وديونيسوس زويس سفير الجمهورية اليونانية الذين نقلوا إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» تحيات قادة وزعماء دولهم وتمنياتهم لسموهما دوام الصحة والعافية ولشعبنا اطراد التقدم والازدهار.

وأعرب أصحاب السعادة السفراء أثناء إلقاء كلماتهم عن حرصهم على توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم بما يخدم المصالح الوطنية العليا للجميع.

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالسفراء متمنياً لهم إقامة طيبة مع عائلاتهم في دولة الإمارات، وأكد لهم سموه أنهم سيحظون بكل أشكال التعاون والتسهيلات اللازمة من أجل تسهيل عملهم وتمكينهم من أداء واجبهم دون أي صعوبات تعيق تحركهم، وذلك في إطار العلاقات والقواعد الدبلوماسية المعمول بها دولياً.

وقال سموه: «دولتنا دولة محبة وسلام ومجتمعنا مجتمع عدالة ومساواة وتسامح يعيش فيه الجميع بأمان واستقرار ووئام دون تمييز بين جنسية وأخرى أو بين ثقافة وثقافة، نعتز بثقافتنا وقيمنا الإنسانية الراسخة ونمد نظرنا وأيدينا نحو الآخر للتعرف على ثقافته ونمد جسور التواصل الحضاري والتقارب الإنساني مع جميع الدول والشعوب من أجل نشر مبادئ العدالة والمساواة وإسعاد البشرية».

وأشار سموه إلى أن أبواب المسؤولين المعنيين والوزارات المعنية مفتوحة لهم خاصة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعلى رأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الذي يبذل ومساعدوه جهوداً صادقة وفاعلة في سبيل إقامة علاقات متوازنة بين دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة يراعى فيها حماية المصالح العليا لدولتنا وجميع الدول دون استثناء.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين في وزارتي شؤون الرئاسة والخارجية والتعاون الدولي.