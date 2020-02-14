عمار النعيمي: الشفافية أساس مناقشة قضايا المجتمع

علي الهنوري (عجمان)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن اختيار عنوان «التحول نحو الإعلام الرقمي» للدورة الأولى لمنتدى عجمان للإعلام الرقمي جاء متماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، للمساهمة في تطوير منظومة الاتصال والتحول الرقمي، وتعزيز آفاق الارتقاء عبر برامج عمل حقيقية وخطط طموحة.

وقال سموه «حرصنا في حكومة عجمان من خلال تنظيم هذا المنتدى على التعامل مع استراتيجيات استشراف المستقبل، والتوجه نحو التحول الرقمي والمعرفي وتمكين المؤسسات الإعلامية للتعامل مع معطيات الإعلام الرقمي العالمي الجديد ومواكبة التنافس، والاستفادة من التطور في منظومة الاتصال والإعلام الرقمي والاستفادة من الخبرات الدولية والتقنيات الإعلامية الحديثة لزيادة الوعي بأهمية الإعلام، ودوره في نشر ثقافة المعرفة ومتابعة الأحداث والقضايا المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك، خلال حضور سموه الدورة الأولى من منتدى عجمان للإعلام الرقمي 2020 والذي نظمته مدينة عجمان الإعلامية الحرة أمس، تزامناً مع اليوم العالمي للإذاعة تحت شعار«التحول نحو الإعلام الرقمي»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بفندق فيرمونت عجمان.

وشدد سموه على أهمية التواصل والحوار بين المسؤولين والجمهور عبر قنوات الاتصال وخاصة الإذاعية، منها ومناقشة القضايا الحياتية بشفافية وتهيئة البيئة المناسبة، من خلال إزالة كافة المعوقات بين الجانبين، والتركيز على مصلحة المجتمع وخدمة الإنسان بشكل عام والتعامل بإيجابية مع وسائل الإعلام، وتطبيق أفضل المعايير للتواصل بين كافة الأطراف، وعرض دراسات متخصصة ليكون المنتدى بمثابة مرجع موثوق للتجارب المحلية والإقليمية والدولية.

وأعرب عن أمله في أن يخرج المشاركون في المنتدى بتوصيات وقرارات تساعد وتسهم بالارتقاء الإعلامي بشكل عام، والوصول إلى مستويات غير مسبوقة في رضا المجتمع بشكل عام.

وشهد انطلاق المنتدى، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية ورئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات الإعلامية، ورؤساء ومديري ومسؤولي الدوائر الحكومية والمسؤولين.

العوالم الرقمية

وألقى الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي كلمة أعلن من خلالها عن اختيار مدينة عجمان نقطة للاتصال والمعلومات، ومركزاً رئيساً للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.. مبيناً أن هذا الإعلان جاء ثمرة اتفاقية أبرمتها مدينة عجمان الإعلامية الحرة خلال الأشهر القليلة الماضية مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، سعياً لمواكبة كل المستجدات على الصعيدين العربي والعالمي لكل ما هو مبتكر وجديد في العوالم الرقمية.

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تكنولوجيا الجيل الخامس

واستعرض المنتدى أهم المتطلبات الاستراتيجية المستقبلية، وفق أفضل المنهجيات الإعلامية واستراتيجيات استشراف مستقبل الإعلام، وشمل حلقة نقاشية تحت عنوان «الإعلام الرقمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الجيل الخامس»، وأخرى تحت عنوان «استراتيجيات تمكين المؤسسات الإعلامية للتعامل مع معطيات الإعلام الرقمي العالمي الجديد».

وشارك في المنتدى كل هاني الغفيلي، مستشار إعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإعلام السعودية سابقاً، وعاصم جلال المدير التنفيذي والشريك المؤسس «جلال وكراوي للاستشارات الإدارية» ومحمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الرؤية ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية وراشد الخرجي الإعلامي الإماراتي في مؤسسة دبي للإعلام.

الارتقاء بالمنظومة الإعلامية

قال عبدالعزيز تريم، مدير عام «اتصالات» المناطق الشمالية، إن هذا المنتدى خطوة أخرى مهمة تجسد الجهود الدائمة والمستمرة للارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وفي إمارة عجمان بشكل خاص، إذ تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي حملت فيه التطورات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات العالمي العديد من التأثيرات التي طالت مختلف المجالات والقطاعات، وفي مقدمتها قطاع الإعلام، حيث بدأنا ومنذ سنوات الحديث عن إعلام رقمي أو إلكتروني بدأ تدريجياً يحل محل الإعلام التقليدي لدرجة أن هذا الإعلام الرقمي أصبح المصدر الرئيس للشباب للحصول على الأخبار والمعلومات.

وقال محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، عقب الانتهاء من فعاليات المنتدى، إن وتيرة الابتكارات اليوم سريعة بشكل كبير يصحبها نمو تكنولوجي متسارع، وقد حان الوقت للتخلص من الأفكار القديمة وتدريب العقل على العالم الرقمي الحديث، وآمالنا عريضة في أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات وأفكار تعزز المناخ الصحي للمنافسة الرقمية، وترسم ملامح واضحة ومبتكرة لسباق التطور ومواكبة التحولات الرقمية.

الفائزون بجائزة عجمان للإعلام الرقمي 2020

وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، يرافقه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة ومحمود الهاشمي، المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة الفائزين بجائزة عجمان للإعلام الرقمي 2020 وفاز بجائزة التميز للاتصال المؤسسي الإعلامي الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، وفاز بجائزة التميز في شبكات التواصل الاجتماعي القيادة العامة لشرطة عجمان وحصلت على جائزة التميز الإذاعي إذاعة دبي- ومؤسسة دبي للإعلام، وفازت بجائزة التميز في الاستثمار وتطوير قطاع الإعلام الرقمي شركة أبوظبي للإعلام، فيما ذهبت جائزة التميز للمنصة الإعلامية الرقمية إلى صحيفة الرؤية الإماراتية.

وحجبت جائزتا التميز في المحتوى الإعلامي الرقمي والتميز في أفضل مبادرة إعلامية رقمية، وذلك لعدم استيفاء الجهات المتقدمة للشروط والمعايير الخاصة بها، وكرّم سموه أيضاً شيخة النعيمي ووالدتها بجائزة خاصة مقدمة من مدينة عجمان الإعلامية الحرة.