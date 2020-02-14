رصد 300 مركبة مهجورة بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

رصدت دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، أكثر من 300 مركبة وشاحنة مهجورة في مختلف مناطق الإمارة، تشوه المنظر العام، وتستغل الأماكن والساحات العامة والخاصة، وتتجمع عليها نفايات ومخلفات بلاستيكية وغيرها.

ونفذت الدائرة بالتنسيق مع شرطة أم القيوين، حملة مكثفة في جميع مناطق الإمارة، ووضعت ملصقات تحذيرية على المركبات المهملة، تتضمن مهلة 5 أيام لأصحاب المركبات لإزالتها من مكانها، وفي حال عدم تجاوبهم، ستقوم الدائرة بإزالتها ونقلها إلى الحجز واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والأنظمة المتبعة.

وأكدت الدائرة أن بعض الأشخاص والورش يتركون المركبات في الأماكن العامة لفترات طويلة، لم يبادروا بنقلها من مكانها، وعدد منها لا تحمل لوحات، تتجمع عليها الأتربة والغبار، وتشوه المنظر العام، وتكون سبباً في تكاثر الحشرات والقوارض وغيرها، مؤكدة أن الحملة مستمرة لإزالة المركبات المهملة في الإمارة.

وقالت إنه في حال عدم مراجعة أصحاب السيارات المهملة، سيتم عرضها في المزاد العلني حسب القانون، مطالبة الجمهور بضرورة نقل مركباتهم وعدم تركها في الأماكن العامة والخاصة، تشوه المنظر الحضاري للإمارة.