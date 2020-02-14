زيارة لطلبة «العلوم الشرطية»

الشارقة (الاتحاد) استقبل العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، بقاعة العميد حميد سيف بمقر القيادة، طلبة الدفعة 22 بأكاديمية العلوم الشرطية خلال زيارتهم الميدانية لإدارة الموارد البشرية الخاصة بتفعيل الجانب التطبيقي لمساق الإدارة، وذلك بحضور العقيد أمينة الشوق مدير إدارة الموارد البشرية، والعقيد خالد سعيد بوزنجال نائب مدير الإدارة، ورافق الطلاب الرائد دكتور جاسم بن جرش مدير فرع التعليم الافتراضي، والأستاذ الدكتور محمد الطوخي أستاذ المساق بالأكاديمية.

وتأتي الزيارة في إطار تفعيل الجانب التطبيقي لمساق إدارة الموارد البشرية المتعلقة بشرح قواعد وإجراءات الإدارة الخاصة بالتعيين، والجزاءات، والإجازات والمهام الأخرى.

وأكد أهمية تلك الزيارة للطلاب في مسار تحصيلهم الأكاديمي حالياً ولمستقبلهم المهني بعد التخرج، ووضع كل الخبرات بالقيادة تحت تصرفهم.

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