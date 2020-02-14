222 بلاغاً جنائياً في مخفر «لهباب»

دبي (الاتحاد) أظهرت إحصاءات القيادة العامة لشرطة دبي، أن مخفر شرطة لهباب التابع لمركز شرطة بر دبي، سجل العام الماضي 222 بلاغاً جنائياً، المعلوم منها 218 والمجهول 4.

جاء ذلك خلال الجولة التفتيشية التي قام بها اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي في مخفر شرطة لهباب، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

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