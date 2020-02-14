شرطة أبوظبي تشيد بدور الإذاعات في تعزيز الوعي

أبوظبي (الاتحاد) أشاد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، بالشراكة المجتمعية المثمرة مع الإذاعات المحلية لتعزيز الوعي الوقائي الأمني في المجتمع، مؤكداً دورها المؤثر والكبير في تحقيق الأهداف والتطلعات.

ووجه التحية والتقدير للإذاعات المحلية؛ بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف 13 فبراير من كل عام، مؤكداً أن دور الإذاعات مازال مؤثراً رغم ظهور العديد من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، نظراً لسهولة الوصول إلى المستمعين في أي مكان على مدار الساعة.

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