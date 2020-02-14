أحمد بن محمد يحضر أفراح لاغر والمهيري في دبي

دبي (وام) حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله علي لاغر عبدالله بمناسبة زفاف نجله «خالد» إلى كريمة المرحوم جمعة راشد حاضر المهيري.

حضر الحفل - الذي أقيم بقاعة الطوار في دبي - عصر أمس عدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلاد وأقارب العروسين.

وقد بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لآل لاغر والمهيري أفراحهم وهنأ العروسين بزفافهما الميمون متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.

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