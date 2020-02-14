«النقل المتكامل» يستعرض السلامة المرورية بـ«أبوظبي الأسري»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مشاركته في ملتقى أبوظبي الأسري الثاني 2020، ويشارك المركز في مدينتين من مدن الملتقى، هما «مدينة الأمن والأمان» و«مدينة السعادة وجودة الحياة».

يستعرض المركز في مدينة الأمن والأمان عدة مشروعات من بينها مشروع منظومة سلامة الطلاب في إمارة أبوظبي «برنامج سلامة» والذي سيقوم بتنفيذه بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة.

كما يستعرض مركز النقل المتكامل في «مدينة الأمن والأمان» مشروع كاميرا ذراع «قف» – حيث طورت القيادة العامة لشرطة أبوظبي فكرة نظام ضبط ذكي لضبط متجاوزي «قف» في الحافلات المدرسية.

وقال الدكتور علي مكي رئيس فريق سلامة الطلاب بمركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، إن منظومة سلامة الطلاب ومتطلبات الأمن والسلامة والراحة لأبنائنا الطلبة تشكل أولوية قصوى لمركز النقل المتكامل وجميع الشركاء الاستراتيجيين على مستوى الإمارة، إذ يسعى المركز والشركاء الاستراتيجيون، باستمرار إلى تحديث وتطوير منظومة سلامة الطلاب والنقل المدرسي بعناصرها المختلفة من بنية تحتية ونظم ذكية وحافلات وسائقين وتوعية عامة، وصولا إلى منظومة نقل متكاملة ومستدامة في إمارة أبوظبي تسهل التحركات اليومية للمجتمع بجميع أفراده وفئاته وتدعم التنمية المستدامة وتعزز جودة الحياة في الإمارة.

مدينة السعادة وجودة الحياة

كما يعرض المركز في المدينة الثانية (مدينة السعادة وجودة الحياة) بعض المشروعات الخاصة بوسائل التنقل المستدام، من بينها مشروع الدراجات الكهربائية (سكوتر) العاملة بالبطاريات ومن خلال التطبيقات الذكية، وكان مركز النقل قد منح تراخيص لمزاولة نشاط تأجير الدراجات الكهربائية لـ 6 شركات العام الماضي.

ويعرض المركز أمام الجمهور في «مدينة السعادة وجودة الحياة» مشروع توفير خدمة استئجار المركبات بالدقيقة والساعة عبر التطبيقات الذكية.

الأرشيف الوطني يشارك

شارك الأرشيف الوطني بعدد من الفعاليات في ملتقى أبوظبي الأسري الثاني في إطار تعزيز دوره في دعم المبادرات المجتمعية والفعاليات ذات الطابع الإنساني والمجتمعي، واهتمامه بترسيخ قيم القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه- ومبادئه الوطنية، وحرصه على تعزيز الانتماء للوطن والولاء للقيادة الحكيمة، وترسيخ الهوية الوطنية لدى أبناء المجتمع.

وتتوزع مشاركات الأرشيف الوطني على أكثر من محور، وفي أكثر من مدينة من المدن السبع التي يتألف منها الملتقى حيث ينظم الأرشيف الوطني معرضاً للصور التاريخية، ويقدم محاضرات وطنية، وورشاً فنية للأطفال في مجال رسم ملامح ومعالم من دولة الإمارات.