خولة الملا أميناً عاماً لـ«شؤون الأسرة» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قراراً إدارياً بتعيين خولة عبد الرحمن الملا أميناً عاماً للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة بدرجة رئيس دائرة.

جاءت توجيهات سمو الشيخة جواهر القاسمي، إيماناً منها بأهمية تشجيع المرأة، وإبراز القيادات النسائية التي تعمل باستمرار نحو الارتقاء بالمجتمع، وتفعيل دور الكفاءات الوطنية عبر قيادة المؤسسات الوطنية، والاستمرار بحصد المزيد من الإنجازات المشرفة لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُعتبر خولة الملا إحدى القيادات النسائية البارزة على مستوى الدولة التي قدمت صورة مضيئة لدور المرأة الإماراتية في العمل البرلماني بترؤسها المجلس الاستشاري بالشارقة منذ تأسيسه وحتى عام 2019. وتمتلك خبرة واسعة في مجال تنمية الأسرة والمجتمع، حيث شغلت سابقاً منصب مدير تنفيذي لإدارة مراكز التنمية الأسرية، وهي عضوة سابقة في كل من مجلس إدارة صندوق الزواج واللجنة النسائية بجمعية الشارقة الخيرية، كما أنها حاصلة على ماجستير علم اجتماع تطبيقي بتخصص الإرشاد الأسري والعمل الاجتماعي.

وترتكز مهام الأمين العام على رسم التوجه الاستراتيجي للمجلس ووضع السياسات العامة والقواعد واللوائح والنظم المؤسسية، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ تلك السياسات المعتمدة لتحقيق أهداف المجلس على أكمل وجه.

كما يتعين على الأمين العام إيجاد آليات ووسائل تعمل على تنسيق العمل بين المجلس والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، عبر تنظيم اتفاقيات وعقود محلية ودولية وتفعيل بنودها باعتماد رئيسة المجلس، بالإضافة إلى إبراز إنجازات المجلس والمؤسسات التي يشرف عليها في تقرير سنوي يصدر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.