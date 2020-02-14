الظفرة تحتفل بأسبوع التشجير

الظفرة (وام) احتفلت بلدية منطقة الظفرة بأسبوع التشجير الأربعين حيث شهدت مدن المنطقة العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة، بمشاركة طلاب وطالبات المدارس ومراكز تأهيل أصحاب الهمم، والشركاء الاستراتيجيين.

ويتضمن أسبوع التشجير جمع وزراعة بذور النباتات البرية المحلية والتوعية بأهمية الزراعة والمحافظة عليها بجانب العديد من المبادرات، منها مبادرة توزيع طلع النخيل على ملاك المزارع وتوزيع شتلات الفاكهة، ومبادرة المزارع المبتكر، إضافة إلى زراعة شجر الغاف وتنظيم محاضرات توعوية تستهدف فئات المجتمع المختلفة. وانطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة، تحرص بلدية منطقة الظفرة على زيادة الرقعة الخضراء، وتطوير الحدائق والمتنزهات بالمدن والاهتمام بالزراعة، والمحافظة على البيئة وسلامتها.

وتستخدم البلدية النباتات البرية المحلية في عمليات التجميل الطبيعي للمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية، لما تتميز به النباتات البرية وتحملها للحرارة المرتفعة، كما أنجزت العديد من المماشي بمدن المنطقة لممارسة الرياضة، وإضافة أشكال جمالية للمدن.

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